Названо имя главного фаворита на пост генсека НАТО AFP: премьер-министр Нидерландов является фаворитом на пост генсека НАТО

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте является явным фаворитом на пост следующего генерального секретаря НАТО, несмотря на победу ультраправых сил на выборах в его стране, сообщает Agence France-Presse (AFP). По его информации, кандидатура Рютте пользуется поддержкой в рядах Альянса.

Как передает агентство, в Брюсселе идет гонка за пост преемника, хотя до окончания полномочий генсека НАТО Йенса Столтенберга остается почти год. Нидерландского премьер-министра называют хорошим переговорщиком и опытным главой правительства, пост которого он занимает 13 лет.

Он является кандидатом на пост генерального секретаря НАТО. Он ясно дал понять, что он доступен и его поддерживают на широкой основе, — заявил один из дипломатов.