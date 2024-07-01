Названо главное направление по обрушению фронта ВСУ Рогов: надо придумать алгоритм перехода мобилизованных украинцев на сторону РФ

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины

Чтобы обрушить фронт ВСУ, нужно придумать алгоритм перехода мобилизованных украинцев на мирную сторону, рассказал в беседе с «Радио 1» член Совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, в России гражданам Украины предоставят сохранение жизни и восстановление прав как части русского народа.

Главное направление по обрушению фронта — это выработка алгоритма, по которому загнанные насильно по мобилизации ВСУ граждане Украины могли бы переходить на мирную сторону с четким видением будущего. Мы им предлагаем сохранение жизни, проверки, фильтрационные лагеря и восстановление прав как части русского народа, — объяснил он.

Рогов отметил, что необходимо выработать правила, по которым эти люди смогут быстро вернуться к нормальной жизни. Однако пока нельзя утверждать, что в ближайшее время произойдет обрушение фронта.

Сейчас нет принципиальных изменений на участках фронта, однако инициатива находится в руках русских военных, заключил Рогов.

Ранее капитан в отставке Виктор Литовкин заявил, что Киев пытается спровоцировать переброску российских войск заявлениями о стягивании ВСУ к белорусской границе. Военный эксперт подчеркнул, что это политическая игра, при помощи которой Украина пытается доказать Западу необходимость санкций против Минска.