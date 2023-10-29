Названо условие возвращения Саакашвили на пост президента Грузии Политолог Капанадзе: Саакашвили могут сделать главой Грузии ради госпереворота

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Михаил Саакашвили

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили может снова возглавить страну только в случае, если Запад решит устроить государственный переворот, заявил в беседе с NEWS.ru политолог Васо Капанадзе. По его словам, неудивительно, что у украинских властей появилось желание видеть грузинского политика снова у власти. И Саакашвили, и нынешний президент Украины Владимир Зеленский — «политиканы, одного поля ягоды», подчеркнул эксперт.

Поспособствовать этому (приходу Саакашвили к власти в Грузии. — NEWS.ru.) они могут постараться лишь в том случае, если внешние силы попробуют осуществить в Грузии госпереворот. А так политический вес Саакашвили является практически нулевым, в обычных условиях у него нет практически никаких шансов вернуть себе рычаги правления в стране, — считает Капанадзе

Ранее грузинский парламентарий Михаил Сарджвеладзе заявил, что руководство Украины хочет возвращения к власти в Грузии Михаила Саакашвили, чтобы он начал войну против России. По его словам, ситуация вокруг грузинского экс-президента негативно влияет на отношения Тбилиси и Киева и это является проблемой.

Он пояснил, что украинские власти неоднократно призывали Грузию к открытию второго фронта против России. В частности, с таким предложением обращался к Тбилиси секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

При этом адвокат Саакашвили Валерий Гелбахиани утверждал, что тот ушел из политики. Экс-лидер, в частности, намеревался покинуть свою партию «Единое национальное движение».

Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год. Спустя некоторое он получил гражданство Украины и стал мэром Одессы. 1 октября 2021 года Саакашвили вернулся в Грузию, где был сразу задержан. На родине против него возбудили несколько уголовных дел. В итоге экс-президент был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Его приговорили к трем и шести годам лишения свободы соответственно.