Названо число уничтоженных в Евросоюзе доз вакцин от COVID-19 Politico: в странах ЕС уничтожено более 215 млн доз вакцин от COVID на €4 млрд

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В странах Евросоюза было уничтожено по меньшей мере 215 млн доз вакцин против COVID-19 из-за их ненадобности, пишет газета Politico. Их стоимость составила €4 млрд.

Издание отмечает, что попытки передать излишки доз вакцин третьим странам оказались безуспешными из-за падения спроса и проблем с логистикой.

В Евросоюзе закупили 1,5 млрд доз препаратов — более трех на каждого жителя. Значительное количество невостребованных вакцин было приобретено в 2021 году в разгар пандемии.

Ранее Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» с обновленным составом. Препарат прошел клинические испытания и продемонстрировал благоприятный профиль иммуногенности и безопасности. В Минздраве уточнили, что в настоящее время в лабораториях Росздравнадзора завершается процесс государственного контроля первых серий обновленной вакцины. После регистрации производитель сможет ввести «Спутника Лайт» в оборот и начать поставки в регионы России.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что в ближайшее время в гражданский оборот также поступит обновленная версия вакцины «Спутник V». По его словам, клинические испытания препарата планируется завершить до Нового года. Предполагается, что его начнут применять для иммунизации населения в конце января 2024 года.