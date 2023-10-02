Названо число украинцев, которые могут продолжать военные действия Экс-премьер Азаров: на Украине осталось всего 23 млн человек

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

На Украине осталось всего 23 млн человек, написал в своем Telegram-канале бывший премьер-министр страны Николай Азаров. По его словам, трудоспособная молодежь массово уезжает за границу.

В документе миграционной службы Украины говорится, что на территории страны осталось 23 млн человек, а продолжать военные действия могут лишь 3,5 млн украинцев, — написал Азаров.

По словам экс-премьера, перед военкоматами стоит задача набрать ресурс еще как минимум на год «мясных штурмов». Азаров привел данные неких экспертов о том, что к весне в армию планируют набрать до 500 тысяч добровольцев. Бывший глава правительстве предрек, что власти будут прибегать ко все более драконовским мерам. Как утверждает Азаров, мобилизационный ресурс в стране «фактически исчерпан».

Азаров обратил внимание, что с начала осени Минобороны Украины разрешило мобилизовать в том числе людей с ВИЧ, гепатитами и психическими отклонениями. Кроме того, на воинский учет с 1 октября обязаны встать и женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность.

Ранее в Верховную раду внесли законопроект об отмене отсрочки от мобилизации мужчинам призывного возраста, получающим второе высшее образование и достигшим 30-летнего возраста. Предполагается, что в случае вступления в силу поправки могут затронуть более 180 тысяч украинцев.

Экс-советник офиса президент Украины Алексей Арестович ранее предрек, что порядок мобилизации в стране будет ужесточаться. Арестович в том числе допустил, что работодателям запретят брать на работу людей, не состоящих на учете в военкомате.