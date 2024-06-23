Названо число уклонистов, ежедневно пытающихся покинуть Украину Погранслужба Украины: более 100 уклонистов ежедневно пытаются покинуть страну

Фото: Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

Более 100 уклонистов ежедневно пытаются незаконно пересечь границы Украины и попасть в Европу, сообщил местным СМИ начальник отдела организации пограничного контроля госпогранслужбы Игорь Матвийчук. Данные относят к западному и южному участку, отметил он.

По словам чиновника, украинцы бегут как через пункты пропуска, так и через необорудованные участки по разным схемам. Матвийчук подчеркнул, что речь идет о тех гражданах, которых удается задержать, или о ком становится известно после сообщений коллег из аналогичных служб других стран. При этом Венгрия, Польша и Словакия такую информацию не предоставляют.

Матвийчук уточнил, что уклонисты несут административную ответственность, а штрафы для них составляют от 17 до 25,5 тысяч гривен (от 37 до 55 тысяч рублей). Те, кто организуют им способы пересечения границ, подлежат уголовной ответственности, резюмировал глава погранслужбы Украины.

Украинские правоохранители задержали 47 человек, которые пытались незаконно пересечь границу с Молдавией, сообщал ранее украинский журналист Виталий Глагола. По его словам, среди них было семь организаторов. Были также обнаружены транспортные средства (четыре микроавтобуса и одна сопроводительная машина).

На днях украинские пограничники задержали двух пассажиров такси, которые заплатили по €4 тысячи, чтобы выехать из страны в Румынию. В Западном региональном управлении Госпогранслужбы страны уточнили, что против них составили протоколы об административном правонарушении. Меньше повезло водителю — он стал фигурантом уголовного дела за незаконную переправку людей через госграницу.