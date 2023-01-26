Еще одна страна поставит танки Украине Канада отправит в Киев четыре танка Leopard 2

Фото: Bill Graveland/Global Look Press

Канада передаст Украине четыре находящихся на балансе Минобороны танка Leopard 2, сообщила министр обороны страны Анита Ананд, передает ТАСС. Она заявила, что технику направят Киеву в ближайшие недели. Также страна отправит на Украину специалистов, которые помогут военным освоить управление боевыми машинами.

Сегодня я объявляю, что Канада поставит Украине четыре танка Leopard 2 в ближайшие недели, — сообщила Ананд журналистам.

В будущем число отправленных танков со стороны Канады может увеличиться, но это будет зависеть от действий союзников, отметила она.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон не успеет передать Киеву танки Abrams к весне, когда ожидается активизация боевых действий. Она пояснила, что Abrams является очень сложным танком и требует значительной подготовки.

По словам замглавы британского Минобороны Алекса Чака, британские танки Challenger 2 появятся на территории Украины в конце марта, а подготовка украинских военных для обслуживания этих танков начнется 30 января.

Также предоставить свои танки Украине готова Испания, Норвегия, Португалия, Польша, Финляндия, Германия, Нидерланды.