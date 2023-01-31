Названо число танков, которые Киев получит в первую волну военной помощи Кулеба заявил, что Киев получит 120-140 западных танков в ходе первой волны помощи

Фото: U.S. Navy

В рамках первой волны помощи ВСУ получит 120–140 танков западных моделей, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает РИА Новости. По его словам, кроме уже анонсированных поставок немецких Leopard 2, британских Challenger 2 и американских M1 Abrams в Киеве рассчитывают на французские Leclerc.

В рамках первой волны предоставления (танков. — NEWS.ru) вооруженные силы Украины получат от 120 до 140 единиц современных танков западных моделей. Это Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams. И очень рассчитываем на Leclerc, — заявил Кулеба.

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко сообщил, что европейские страны пообещали направить Киеву 321 тяжелый танк. Он добавил, что именно из-за рисков долгой доставки техники президент страны Владимир Зеленский настаивает, что танки необходимы Украине как можно скорее, и если они поступят в августе или сентябре, «будет слишком поздно».

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ, вероятно, начнут использовать западные танки в военных действиях весной. Он отметил, что с помощью новой техники войска смогут продолжить контрнаступление. По его данным, из обещанных странами Запада поставок на Украине намерены сформировать по меньшей мере два батальона.