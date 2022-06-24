Названо число стран ЕС, отключившихся от российского газа Урсула фон дер Ляйен: 12 стран ЕС полностью или частично отключены от российского газа

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На сегодняшний день 12 из 27 стран — членов Евросоюза полностью или частично прекратили импорт российского газа, приводит РИА Новости слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

К настоящему моменту 12 стран-членов были либо полностью, либо частично отключены от российского газа, — заявила она.

Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек ранее сообщил, что сокращение поставок газа из России связано с тем, что Москва не нуждается в деньгах, так как не может купить на них западную продукцию. Министр отметил, что такая ситуация возникла из-за «чрезвычайно эффективных санкций».

Тем временем эксперт по энергетике Борис Марцинкевич рассказал, что Европа и США обходят нефтяное эмбарго в отношении России с помощью закупок из Индии, которая получает все больше российской нефти. Это позволяет получать топливо и не нарушать запреты, как и в случае поставок из Турции, добавил он.