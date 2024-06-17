«Побегут как Форрест Гамп»: названо число поступивших в ВСУ осужденных WP: на службу в ВСУ поступили более 2,7 тысячи осужденных

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press/Global Look Press

Согласно принятому Киевом в мае закону, на службу в Вооруженные силы Украины уже поступили более 2750 осужденных за нетяжкие преступления, пишет американская газета The Washington Post. В Минюсте республики надеются в следующий набор поставить под ружье еще четыре тысячи заключенных. Их направят в штурмовые бригады под командование обычных офицеров.

Украинские чиновники настаивают, что программа освобождения заключенных во время военных действий является конституционной, этичной и практичной. Тем более, что в условиях острой нехватки бойцов тысячи мужчин призывного возраста сидят за решеткой вместо того, чтобы быть на фронте.

Однако не все в Киеве уверены в действенности этой программы. Украинский военный чиновник на условиях анонимности заявил: «никто не верит» в то, что это нужно армии. Многие опасаются, что получившие оружие заключенные устроят бунт и сбегут с позиций.

Они все будут бежать, как Форрест Гамп, — сказал он.

Чиновник заявил, что предпочел бы снизить призывной возраст до 18 лет и позволил бы бригадам нанимать более молодых и здоровых мужчин, а не осужденных. Но он признался, что не ожидает таких изменений, так как президент Украины Владимир Зеленский опасается потерять поддержку молодых людей.

Киевские власти мстят усиленной мобилизацией русскоговорящим украинским регионам, заявил ранее военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, речь идет о таких подконтрольных Киеву городах, как Запорожье, Херсон, Николаев и Одесса.