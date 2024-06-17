Названо число пострадавших при взрыве на военном полигоне CT24: минимум девять человек пострадали при взрыве на полигоне Либава в Чехии

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Минимум девять человек пострадали в результате взрыва боеприпасов на военном полигоне Либава, сообщил в соцсети Х телеканал CT24. Инцидент произошел на востоке Чехии. Сведений о состоянии пострадавших не приводится. Известно, что восемь человек госпитализировали, еще одному оказали медицинскую помощь на месте.

Всего в результате взрыва на военном объекте Либава пострадали девять человек, — указано в сообщении канала.

17 июня в учебном пространстве Либава взорвался неустановленный тип боеприпасов. Армия Чехии уточнила, что на место ЧП был направлен вертолет спасательной службы. К выяснению обстоятельств произошедшего подключилась военная полиция, добавили в пресс-службе армии.

Ранее стало известно о взрыве и пожаре на газохранилище в Саратове, расположенном в Гагаринском районе. В Сети опубликовали кадры, на которых видно, как огромные языки пламени поднимаются на десятки метров вверх.

Губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что, по предварительным данным, происшествие спровоцировала аномальная жара. По его словам, из-за жаркой погоды произошла разгерметизация. В управлении МЧС по региону доложили, что в результате ЧП никто не пострадал.