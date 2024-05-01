Названо число полицейских, пострадавших при разгоне митинга в Тбилиси Шесть полицейских пострадали при разгоне митинга в Тбилиси

Фото: Nicholas Muller/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как минимум шесть сотрудников Министерства внутренних дел Грузии пострадали при разгоне митинга в Тбилиси у здания парламента 30 апреля, заявил замглавы МВД республики Александр Дарахвелидзе, его слова приводит ТАСС. Протестующие выступают против принятия закона об иностранных агентах.

В результате насильственных действий участников акции тяжелые увечья разного рода получили шесть сотрудников Министерства внутренних дел, — сказал он.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее обратилась к главе министерства Вахтангу Гомелаури с требованием прекратить разгон демонстрантов в Тбилиси. По ее словам, акция проходила мирно и никакой угрозы порядку не представляла. Она подчеркнула, что считает позорным применение насилия на Страстной неделе.

Издание Georgia Today писало, что волнения в Грузии привлекли внимание международной хакерской группы Anonymous. Они пригрозили полицейским публичным раскрытием личных данных. Хакеры пообещали выложить в Сеть «базы данных и пулы электронной почты». Издание также сообщило, что митинг протеста продолжится 1 мая в 12:00 в Тбилиси, Батуми, Гурии, Кутаиси, Имерети и других городах и регионах республики.