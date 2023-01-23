Названо число подконтрольных ВС РФ населенных пунктов в Харьковской области Глава Харьковской ВГА Ганчев: ВС РФ контролируют 11 населенных пунктов региона

Под контролем ВС РФ и военно-гражданских администраций находятся 11 населенных пунктов Харьковской области, сообщил глава региональной ВГА Виталий Ганчев. В эфире телеканала «Россия 24» он отметил, что на каждой из указанных территорий проживают порядка 500-600 человек. По словам Ганчева, в данных населенных пунктах в основном живут пенсионеры.

Порядка 11 населенных пунктов в «серой зоне», которые не находятся под контролем украинских вооруженных формирований. Там проживают сейчас, в основном, пенсионеры, около 500-600 человек. Эти населенные пункты находятся под нашим контролем , и вооруженные силы оказывают поддержку и наша администрация, — заявил Ганчев.

Руководитель Харьковской ВГА отметил, что упомянутые им населенные пункты находятся на границе с ЛНР, а также на территории Купянского района. Как указал Ганчев, сотрудники администраций оказывают гуманитарную поддержку местным жителям.

Ранее стало известно, что на Украине была объявлена воздушная тревога в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. По данным онлайн-портала Минцифры Украины, во всех регионах сигнал тревоги прозвучал практически одновременно около 20:40 мск.