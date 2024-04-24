Названо число оставивших свои позиции бригад ВСУ Forbes: две бригады ВСУ покинули позиции на восточном фронте

Фото: МО Украины

Две бригады ВСУ оставили свои позиции на восточном фронте за последние несколько недель, сообщает Forbes. По данным издания, оба инцидента произошли во время ротации войск.

Командир 47-й бригады Вооруженных сил Украины Николай Мельник заявил, что 115-я бригада ВСУ должна была сменить его подразделение во время ротации, но «что-то пошло не так», и часть военнослужащих сбежала. По данным Forbes, подобная ситуация до этого сложилась с 67-й механизированной бригадой ВСУ в районе Часова Яра. В подразделении начались раздоры, говорится в публикации.

Ранее советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский заявил, что украинские военнослужащие сорвали ротацию подразделений ВСУ под Авдеевкой, отказавшись выполнять приказ о закреплении на позициях в Новобахмутовке. По его словам, такие действия привели к тому, что целый отрезок фронта оказался под угрозой, поскольку часть украинской армии осталась без прикрытия.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил о повреждении общежития украинских военных, а также о прилете по зданию, использовавшемуся для ротации ВСУ в поселке Боровая. Минобороны России данную информацию не комментировало.