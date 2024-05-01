Названо число мобилизованных украинских чиновников «Страна»: на Украине мобилизовано 2,5% чиновников

Фото: МО Украины

На Украине мобилизовано 2,5% чиновников, пишет местное издание «Страна» со ссылкой на Нацагентство по вопросам госслужбы. По данным издания, всего в стране насчитали почти 160 тысяч чиновников.

Отмечается, что фактическое количество работающих госслужащих-женщин составляет 119 696 человек, мужчин — 39 637 человек. При этом из всего количества чиновников только 4180 (из них 812 — женщины) мобилизовано или проходят службу в войсках территориальной обороны ВСУ и добровольческих формированиях. По информации издания, это количество в течение трех месяцев выросло на 42 человека, из них 38 — женщины.

Как пишет газета, с начала специальной военной операции погибли 138 государственных служащих, 263 — получили ранения. 1180 государственных служащих сейчас находятся за границей, за три месяца их стало меньше на 204 человека, говорится в публикации.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа и глава правительства республики Ингрида Шимоните поддержали идею о возвращении на родину граждан Украины. По их мнению, Киев должен иметь свои мобилизационные планы. При этом Литва намерена сотрудничать с Украиной во всех смыслах.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков выразил уверенность, что ЕС пойдет на шаг с выдачей украинцев призывного возраста Киеву. Он уверен, что Евросоюз хочет продолжения конфликта, но при этом не хочет использовать собственные военные подразделения.