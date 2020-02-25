https://static.news.ru/photo/f8573704-57c2-11ea-af86-fa163e074e61_660.jpg Александр Корниенко Фото: Volodymy Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

При работе над законопроектом о децентрализации власти на Украине проведут круглый стол для выбора названий новых органов муниципальной власти, рассказал глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко.

По его словам, в мероприятии примут участие филологи и историки, передаёт «Интерфакс-Украина»

«Префект» — французское слово, «урядник» — вопрос: поймут ли это наши граждане, которые общаются на других языках, потому что это исключительно украиноязычный термин <...> Называть субрегиональные единицы «повит» или «округ», или «окрyга», или «район» — это тоже вызывает дискуссии, — подчеркнул он.

Политик отметил, что жителям регионов важно, какое название будет носить их административно-территориальная единица, поэтому такое обсуждение — нормальный процесс.

Как писал NEWS.ru, Верховная рада Украины приостановила рассмотрение предложенных президентом страны Владимиром Зеленским конституционных поправок, предусматривающих децентрализацию страны. Депутаты посчитали, что инициатива главы государства нуждается в доработке.

Глава государства внёс в Раду свой законопроект в конце декабря 2019 года. Документ не содержит упоминаний об особом статусе Донбасса.