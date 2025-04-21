Названа возможная причина смерти папы римского Corriere della Sera: причиной смерти папы римского мог стать инсульт

Фото: Evandro Inetti/ZUMAPRESS/Global Look Press

Папа римский Франциск

Причиной смерти папы римского Франциска мог стать инсульт, сообщает Corriere della Sera со ссылкой на источники в Ватикане. Официальная версия еще не названа. Понтифик скончался на 89-м году жизни.

Как ожидается, заявление святого престола будет выпущено через несколько часов. Российский президент Владимир Путин уже выразил соболезнования в связи с кончиной папы римского. По словам лидера, понтифик способствовал развитию связей РПЦ и католической церкви.

Известно, что, после того как Франциск оказался в больнице Джемелли, его видели на публике только несколько раз. В частности, 23 марта он смог обратиться к публике с балкона больницы. У папы практически пропал голос, ему прописали кислородную терапию и покой.

Заменить Франциска на Святом престоле может любой мужчина, крещенный в Римско-католической церкви. Конклав очень секретен, и кандидаты не ведут публичную кампанию за должность папы римского. В настоящее время кардиналы со всего мира съезжаются в Рим, чтобы присоединиться к своим коллегам после смерти понтифика.

Политолог Сергей Марков заявил, что украинский президент Владимир Зеленский ненавидел папу римского за его попытки остановить конфликт на Украине. Эксперт объяснил, что скончавшийся глава католической церкви отказывался подвергать травле Россию и русских людей.