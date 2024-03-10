Названа возможная причина принятия Украины в Евросоюз Премьер-министр Фицо: Украину могут принять в ЕС по политическим соображениям

Фото: Zheng Huansong/Global Look Press

Принятие Украины в Евросоюз может произойти по политическим соображениям, а не по критериям действительной готовности страны, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Он пожелал Киеву стать членом ЕС, но тогда, когда правительство будет к этому готово.

Опасаюсь, что в отношении Украины будут превалировать чисто политические критерии, а не критерии действительной готовности страны, — сообщил премьер.

Фицо напомнил о высоком уровне коррупции на территории Украины, хотя в Евросоюзе поднимать эту тему считается политически некорректным. По его словам, пока продолжается украинский конфликт, вопрос вступления страны в состав ЕС не сдвинется с места.

Ранее сообщалось, что во время дискуссии о членстве Украины в политическом объединении премьеру Венгрии Виктору Орбану было предложено выйти за кофе. Это сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц, писало издание Politico. Он отправил венгерского премьера на выход после трех часов обсуждения, говорится в статье. В результате решение начать переговоры о присоединении Украины к Евросоюзу было принято без главы правительства Венгрии.

Орбан не раз обещал заблокировать решение по началу вступления Киева в состав объединения. Как считает премьер, страна не соответствует критериям членства в союзе. Уловка Шольца вызвала удивление среди руководителей ЕС, но позволила принять соответствующее решение. Правила Союза позволяют сделать это в отсутствие одного из лидеров.