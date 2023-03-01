Столкновении грузового и пассажирского поездов недалеко от города Темпи в Греции, жертвами которого стали 32 человека, могло произойти из-за поломки систем контроля движения и сигнализации, сообщил глава местной федерации машинистов Костас Генидуниас, передает Newsbomb.gr. По его словам, электронные системы не работают уже несколько лет.

Ничего не работает, все делается вручную, мы находимся в ручном режиме по всей оси Афины-Салоники <...> Информация передается от начальника станции начальнику станции по радио <...> Были электронные системы, они не работают, спросите у ответственных лиц, — сказал Генидуниас.