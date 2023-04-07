Названа возможная причина борьбы с англицизмами в Италии Член СБ ООН Самонкин: борьба с англицизмами в Италии стала следствием обиды на Британию

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Законопроект о запрете использования англицизмов в официальных документах, отправленный на рассмотрение в итальянский парламент, может оказаться следствием обиды на Великобританию из-за брексита, назвал возможную причину член молодежной ассамблеи Совета безопасности ООН от России Юрий Самонкин. Он рассказал «360», что подобная инициатива может подорвать отношения в Евросоюзе.

Британский язык как инструмент обиды просматривается, хотя это противоречит международным тенденциям. <...> Националистическая карта сейчас может активно разыгрываться внутри европейского блока для дальнейшего его подрыва, — отметил эксперт.

По словам Самонкина, европейский блок может расколоться из-за любого проявления нетерпимости или неуважения между странами Запада. Кроме того, разрыв связей с Россией, попытки санкционного давления на Китай и поставки оружия ВСУ в зону специальной военной операции могут негативно отразиться на западной экономике.

Решение Италии запретить англицизмы эксперт называет «абсурдным». Это связано с тем, что английский является универсальным международным языком.

Странное решение, которое говорит не в пользу европейского единства, — заключил Самонкин.

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