Названа вероятная главная цель ВС России после взятия Клещеевки Военэксперт Дандыкин: главной целью ВС РФ после Клещеевки может стать Славянск

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ

Взятие под контроль Клещеевки позволит Вооруженным силам России продолжить действия на Артемовском направлении и облегчит продвижение на Часов Яр, уверен военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что целью номер один на этом направлении станет Славянско-Краматорская агломерация, в том числе Константиновку и близлежащие населенные пункты.

Взятие Клещеевки позволит ВС России, скорее всего, продолжить действия на Артемовском направлении, в том числе продолжить продвижение на Часов Яр, включая Калиновку и Николаевку. А далее, предположу, цель номер один на Артемовском направлении — Славянско-Краматорская агломерация, включая Константиновку и близлежащие населенные пункты. Это самая мощная и крупная промышленная агломерация в том районе, — высказался Дандыкин.

Эксперт ранее заявил, что Клещеевка откроет ВС РФ путь к остальным населенным пунктам ДНР. Он подчеркнул, что для российской армии было крайне важно взять под контроль это село. По его словам, это был один из главных опорных пунктов ВСУ на Артемовском направлении. По словам Дандыкина, бои за населенный пункт могли быть жесткими, так как ВСУ «держались зубами за каждую высоту».