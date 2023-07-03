Названа точная сумма замороженных в Евросоюзе российских активов Еврокомиссар Рейндерс: в ЕС заморожено €207 млрд российских активов

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Точная сумма суверенных активов России, которые были заморожены в странах Евросоюза с начала спецоперации на Украине, составляет €207 млрд, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, слова которого приводит ТАСС. Он добавил, что обсуждается вопрос об оказании финансовой помощи Украине доходами от этих активов.

Еврокомиссия обсуждает возможность использования для финансирования восстановления Украины доходов от российских активов в размере €207 млрд, которые удалось заморозить в Европе, включая активы ЦБ РФ, — цитирует агентство еврокомиссара.

Он уточнил, что предполагаемый доход от этих средств может составлять до €3 млрд ежегодно.

Ранее сообщалось, что рабочая группа ЕС по замороженным российским активам пришла к выводу, что законных оснований для их конфискации нет. В связи с этим рассматривается вариант их временного использования. Глава МИД Австрии Александр Шалленберг призвал ЕС к осторожности в данном вопросе. По его словам, если какое-либо из действий в отношении этих средств будет отменено судом, то это станет дипломатической и экономической катастрофой.

В Германии ряд чиновников высказались против плана Евросоюза по использованию замороженных активов ЦБ РФ для восстановления Украины. По их мнению, такой шаг может повлечь юридические и финансовые риски.