Названа точная дата завершения миссии МАГАТЭ на ЗАЭС Член ВГА Запорожья Рогов: миссия МАГАТЭ на ЗАЭС завершится 6 сентября

Фото: Стрингер/ТАСС

Прибытие миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Официальная миссия делегации МАГАТЭ на Запорожской атомной станции завершится уже завтра, 6 сентября, заявил в беседе с РИА Новости член военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов. По его словам, местные власти заинтересованы в объективном выводе о ситуации на ЗАЭС.

Делегация 5 сентября еще работает, после чего ее миссия завершается, и они 6 сентября уезжают. Им оказано всяческое содействие. Мы заинтересованы в объективной и взвешенной оценке ситуации на АЭС, — поделился Рогов.

По его словам, в настоящее время на территории Запорожской атомной станции находится 13 представителей Международного агентства по атомной энергии. Несмотря на недавно появившуюся информацию о том, что на ЗАЭС на постоянной основе останутся два сотрудника МАГАТЭ, член ВГА Запорожья выразил неуверенность в этом.

Четкого понимания того, останутся ли представители МАГАТЭ на атомной станции на постоянной основе, пока нет, — подчеркнул он.

Миссия МАГАТЭ прибыла на АЭС в Энергодаре днем 1 сентября. 2 сентября глава организации Рафаэль Гросси заявил, что в результате обстрелов физическая целостность конструкций Запорожской АЭС нарушена. Он добавил, что миссия в ходе визита увидела на ЗАЭС все, что планировала.

Гросси подтвердил, что на атомном объекте будет организовано постоянное присутствие двух инспекторов.