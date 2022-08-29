Названа точная дата прибытия миссии МАГАТЭ на Украину МИД Украины: делегация МАГАТЭ прибудет в Киев 29 августа

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Миссия экспертов МАГАТЭ

Официальная миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором организации Рафаэлем Гросси прибудет в Киев уже сегодня, 29 августа, сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко. После этого члены группы в ближайшие дни отправятся на территорию Запорожской АЭС, сообщается на сайте дипведомства.

Делегация международных атомщиков уже отправилась из Вены и сегодня должна прибыть в Киев. Ожидается, что миссия начнет работу на ЗАЭС в ближайшие дни, — сказал Николенко.

Он выразил надежду, что МАГАТЭ поможет вывести с территории атомной станции российских военных подразделений, технику и работников Росатома, а Украине удастся вернуть контроль над ЗАЭС.

По сообщениям Минобороны России, за последнее время станция неоднократно обстреливалась со стороны ВСУ. Украинская сторона продолжает регулярные атаки города и прилегающей к нему территории АЭС. В частности, обстрелам подвергается Антоновский мост.

Специальная миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС продлится с 31 августа по 3 сентября. Группа экспертов займется оценкой ущерба от обстрелов, проверит системы безопасности станции и состояние персонала. Делегация может привезти необходимые устройства для определения уровня радиации.