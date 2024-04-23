Названа точная дата начала полномасштабной диверсионной войны СБУ против РФ Экс-сотрудник СБУ Прозоров: Украина начала диверсионную войну против РФ в 2015-м

Фото: poroshenko/ twitter.com/Global Look Press

Полномасштабная диверсионная война Украины против России началась в апреле 2015 года, заявил бывший сотрудник и экс-подполковник СБУ Василий Прозоров в эксклюзивном интервью NEWS.ru. По его словам, решение об этом было принято на заседании Объединенного разведывательного комитета при президенте Украины. Пост главы государства тогда занимал Петр Порошенко.

Если брать точку отсчета, когда началась активная, скажем так, диверсионная война, то это апрель 2015 года. То есть, конечно, теракты и диверсии были и до этого времени. Но в апреле 2015-го на заседании Объединенного разведывательного комитета при президенте Украины (тогда им был Петр Порошенко) было принято принципиальное решение о ведении полномасштабной диверсионной войны против РФ, — сказал Прозоров.

Он пояснил, что для этих целей предполагалось создание диверсионно-разведывательных, оперативно-боевых, агентурно-боевых групп, которые будут действовать и осуществлять акты прямого террора, а также вести информационно-психологическую войну. Прозоров подчеркнул, что в тот период Украина в военном плане была практически разгромлена после боев в Дебальцево и стояла на грани поражения. Тогда в Киеве пришли к выводу, что сломить сопротивление республик Донбасса и вернуть Крым не получится военным путем, отметил бывший сотрудник СБУ.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что на территории России активизировалась диверсионно-террористическая деятельность украинских неонацистов. По его словам, необходимо ввести дополнительные меры по обеспечению безопасности граждан на Северо-Западе страны. Он подчеркнул, что диверсанты взяли на вооружение «фашистские методы».