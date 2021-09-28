Названа тема, о которой боятся говорить украинские историки

Научное сообщество Украины, равно как и власти страны, не желают признавать факт участия местных коллаборационистов в массовых расстрелах евреев и представителей других национальностей в Бабьем Яру. Об этом в интервью РИА Новости сообщил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

В сентябре 2021 года исполняется 80 лет с начала массовых расстрелов нацистами и их пособниками евреев, цыган и советских военнопленных в урочище Бабий Яр на окраине Киева. По имеющимся данным, в результате этих событий погибли несколько сот тысяч человек.

По словам Михаила Мягкова, в начале 2000-х украинские учёные серьёзно занимались трагедией в Бабьем Яру, выясняли и обнародовали подробности об участии местных коллаборационистов. Сейчас украинские историки предпочитают об этом не говорить , поскольку подобные исследования могут им стоить как минимум карьеры, утверждает представитель РВИО.

Сам Мягков утверждает, что в расстрелах в Бабьем Яру, помимо немецкой зондеркоманды 4а, участвовали украинские батальоны вспомогательной полиции.

Именно они вели евреев к оврагу Бабьего Яра, истязали и избивали их, — рассказал учёный.

При этом Мягков признает, что трагедия Бабьего Яра до конца не стёрта из памяти украинского общества современной киевской пропагандой. Тем не менее об украинских пособниках карателей современные власти предпочитают не говорить.

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