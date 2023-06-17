Названа сумма, за которую Украина может стать «энергетическим хабом Европы Forbes.ua: Украина попросит $400 млрд, чтобы стать «энергетическим хабом Европы»

Фото: shutterstock

Украина подготовила план, следуя которому сможет превратиться в «энергетический хаб Европы», сообщает Forbes.ua. Программу Киев оценил в $400 млрд.

Реализовать план намерены до 2050 года. Представить программу международным партнерам собираются в Лондоне на конференции доноров Украины. Ключевые пункты плана включают в себя увеличение генерации электроэнергии республики в семь раз (до 791 ТВт/ч), мощности солнечных и ветровых электростанций — в 30 раз, до 230 ГВт, мощность атомных электростанций — вдвое (до 30 ГВт).

Кроме того, согласно плану, страна локализует 90% производства малых модульных реакторов и самостоятельно будет производить ядерное топливо. Кроме того, из программы следует, что угольные теплоэлектростанции будут выведены из эксплуатации к 2035 году, их заменят на ТЭЦ и ТЭС на природном газе и биометане.

Ожидается, что к 2050 года добыча газа вырастет в 4 раза, до 80 млрд куб. м в год, годовой экспорт газа составит 66 млрд куб. м, добыча нефти вырастет в 6,7 раза, до 15 млн т, нефтепереработка составит 11 млн т, а пропускная способность для экспорта электроэнергии в Европу будет увеличена в 5 раз, до 10 ГВт. В документе также дан прогноз об электромобилях — их доля составит 60%, или 13,4 млн авто.

Уточняется, что план будет строиться на прогнозе роста ВВП Украины на 9% в 2023–2032 годах и на 3% в 2032–2050 годах.