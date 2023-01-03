Подсчитана сумма ущерба, который понесла Украина от военного конфликта с РФ Шмыгаль: ущерб Украине из-за военного конфликта с Россией превысил $700 млрд

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Киев, Украина

Сумма ущерба, который Украина понесла в результате военного столкновения с Россией, превышает $700 млрд, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на заседании правительства. По его словам, сейчас Киев планирует провести со Всемирным банком верификацию потребностей для скорого восстановления экономики. Он напомнил, что в последний раз эта процедура проводилась в июне 2022 года и тогда цифра была вдвое меньше, передает «Интерфакс Украина».

Совместно со Всемирным банком планируем провести очередную верификацию потребностей Украины на скорейшее восстановление. Напомню, что имеем такую фиксацию на начало июня. Тогда цифра составляла $350 млрд нанесенного ущерба. Учитывая последние атаки на нашу инфраструктуру, сегодня эта сумма составляет более $700 млрд, — сказал Шмыгаль.

При этом он отметил, что в бюджете страны уже заложено 35,5 млрд гривен (около $965 млн) для восстановления инфраструктуры. В первую очередь деньги пойдут на восстановление жилых домов. Для этих целей будут использовать и деньги, конфискованные у российских банков, подчеркнул премьер-министр Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на восстановление страны придется потратить сумму, превышающую $1 трлн. Он подчеркнул, что к этому процессу будут привлечены десятки западных партнеров Киева, которые возьмут шефство над областями и городами украинского государства.