NYT: российские беспилотники в семь раз дешевле запуска систем ПВО Украины

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава украинской консалтинговой компании «Мольфар» Артем Старосек в интервью The New York Times сообщил, что российские беспилотники стоят в семь раз дешевле самого недорого запуска системы ПВО, используемой для их поражения. По его словам, цена сборки дрона, используемого армией РФ, может достигать $20 тысяч, в то время как работа различных установок ПВО обходится Киеву в сумму от $140 тысяч до $500 тысяч.

Дешевле всего ($140 тысяч) обходится запуск ракеты зенитно-ракетного комплекса С-300, тогда как удар американского ЗРК NASAM стоит до $500 тысяч, — объясняет эксперт.

При этом Старосек уточняет, что затраты Украины следует рассматривать в контексте ситуации: уничтожение дрона все равно обойдется дешевле, чем восстановление электростанции. Но на сегодняшний день украинская армия полностью зависит от западных партнеров в вопросе обеспечения системами ПВО, признал он. Существует риск, что западные страны «со временем устанут от затрат», считает эксперт.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис предположил, что поставки Западом оружия Украине не будут соответствовать запросам Киева. При этом страна критически от них зависит. Вчера глава британского правительства Риши Сунак пообещал, что Украина в ближайшие недели и месяцы получит очередную партию военной помощи. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оценивает ущерб страны от военных действий в $700 млрд.