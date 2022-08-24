Подсчитано, сколько потерял Лазурный Берег без туристов из России Лазурный Берег потерял €50 млн из-за отсутствия туристов из России в 2022 году

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Лазурный Берег потерял около €50 млн ввиду отсутствия туристов из России, рассказала в беседе с РИА Новости президент регионального комитета по туризму Лазурного Берега Франции Александра Боркио-Фонтимп. По ее словам, раньше на россиян приходилось около 7% общей выручки Французской Ривьеры, однако после введенных санкций они перестали ездить в курортную зону.

Нынешний кризис на Украине и, как следствие, потеря российской клиентуры повлияют на туризм на Лазурном Берегу: это будет означать потерю доходов в размере более чем €50 млн в 2022 году, — заявила Боркио-Фонтимп.

Также она отметила, что в 2019 году российские туристы занимали девятое место среди иностранных путешественников по количеству пребывающих на Лазурном Берегу. Во время пандемии в 2020–2021 годах сфера туризма в регионе значительно просела, а проводимая на Украине военная операция внесла новые коррективы.

Количество ночей, забронированных туристами из России, составляло 4,5% от общего количества ночей, забронированных иностранными туристами. На российских клиентов приходилось 7% выручки Лазурного Берега от международного туризма, то есть почти €300 млн, — отметила Боркио-Фонтимп.

Ранее сообщалось, что Adidas после ухода из России потерял свыше €100 млн. Французская автомобильная группа Renault, в свою очередь, за первое полугодие лишилась €2,3 млрд в связи с прекращением бизнеса в РФ.

Крупнейшая мировая сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» списала $1,2 млрд после продажи своего бизнеса в России. При этом капитализация компании с начала 2022 года также снизилась на 6,6%.