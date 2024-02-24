Названа сумма, которую получит Украина от ЕС по новой программе помощи Киев получит первые €4,5 млрд от ЕС по новой программе помощи в €50 млрд

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Украина в марте получит от Евросоюза первые €4,5 млрд по новой программе помощи в €50 млрд, утвержденной 1 февраля, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в Twitter (X). Кроме того, она обсудила с украинскими властями проблемы на границе с Польшей.

Мы обсудили следующие шаги по программе для Украины стоимостью €50 млрд. Первый платеж в размере €4,5 млрд будет произведен в марте, — рассказала Ляйен.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что сроки завершения спецоперации зависят от скорости восстановления российской армии и объемов помощи Украине со стороны Запада. По его словам, речь идет в том числе о поставках оружия.

По словам Соболева, в зоне спецоперации идет серьезная борьба. Взятие Авдеевки под контроль российскими войсками он назвал важным политическим шагом «прежде всего потому, что с этого момента Донецк не будут обстреливать из этого города».

Также советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что военнослужащие ВСУ во время отступления из Авдеевки бросили в городе военную технику, в том числе иностранного производства. По его словам, вооружения могли подбросить специально, предварительно заминировав, поэтому сейчас образцы изучают специалисты.