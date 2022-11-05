Названа сумма арестованных Украиной российских активов АРМА: власти Украины могли арестовать российские активы на $38 млн

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Украины могли арестовать российские активы на $38 млн, сообщает Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА). Именно на эту сумму был увеличен депозитный украинский портфель за последние два месяца. По сведениям АРМА, на эти средства спонсируются Вооруженные силы Украины.

Если по состоянию на 1 сентября 2022 года депозитный портфель состоял из 581,8 млн гривен ($15,8 млн), $1,25 млн и €2,5 млн, что составило 717,4 млн в гривневом эквиваленте ($19,5 млн), то уже 1 ноября на депозитных счетах размещено более 1 108,5 млн гривен ($30,2 млн), $5,2 млн и €3 млн, — указано в сообщении агентства.

В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении дополнительных санкций в отношении российских граждан и юридических лиц. Он также призвал Верховную раду принять закон, упрощающий процедуру национализации российских активов.

В августе замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что Россия не смирится с заморозкой своих активов на Западе и задействует всевозможные правовые механизмы для отмены этих решений. По его словам, использование средств, принадлежащих РФ и ее гражданам, без их разрешения является недружественным и неправомерным шагом. Он подчеркнул, что заморозка имущества нарушает принципы и нормы международного права.