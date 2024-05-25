Названа страна, выступившая гарантом транзита российского газа в Венгрию Сийярто: Венгрия получила от Болгарии гарантии транзита российского газа

Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Венгрия получила от Болгарии гарантии бесперебойного транзита по ее территории газа из России, который поставляется в Центральную Европу посредством трубопровода «Турецкий поток», заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. В видеообращении, размещенном на его странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена), министр отметил, что основной объем энергоресурса по-прежнему поступает в Венгрию из России по «Турецкому потоку» и его ответвлениям через Болгарию и Сербию.

Болгария в очередной раз дала нам гарантию, что мы можем рассчитывать на них в предстоящий период, что мы можем рассчитывать на их правильное отношение, — сказал дипломат.

Он выразил надежду, что газопровод будет функционировать как один из самых безопасных и предсказуемых маршрутов в Европе. Сийярто также рассказал, что за прошедший год по газопроводу было поставлено в Венгрию 5,6 млрд кубометров газа. К настоящему моменту Будапешт принял свыше 2,5 млрд кубометров энергоресурса, в связи с чем венгерский министр рассчитывает, что к концу 2024 года показатели по поставкам превысят прошлогодние.

Ранее сообщалось, что Венгрия может наложить вето на 14-й пакет санкций Евросоюза против России. В Будапеште настороженно отнеслись к инициативе ввести рестрикции в отношении сжиженного природного газа (СПГ) из России. Там обеспокоены, что мера приведет к росту цен на энергоресурсы в Европе.