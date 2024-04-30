Названа страна, согласившаяся выдавать украинцев Киеву LRT: Литва поддерживает идею возвращения на Украину мужчин призывного возраста

Фото: МО Украины

Президент Литвы Гитанас Науседа и глава правительства страны Ингрида Шимонита поддержали идею возвращения на родину граждан Украины, проживающих на территории страны, сообщает LRT. По их мнению, Киев должен иметь свои мобилизационные планы. При этом Литва намерена сотрудничать с Украиной во всех смыслах.

Украине необходимо иметь свои мобилизационные планы… Украина должна иметь средства и инструменты, чтобы приглашать своих молодых людей служить своей Родине. Мы должны сотрудничать с Украиной во всех смыслах, — заявил Науседа.

Шимонита добавила, что Литва могла бы предпринять определенные шаги для возвращения на Украину граждан призывного возраста. По словам премьера, такие меры следует обсудить на уровне Евросоюза.

Наверное, мы могли бы поискать какие-то способы убедиться, что человек выполнил свою мобилизационную обязанность, — сказала глава кабмина.

Ранее министр юстиции и защиты прав потребителей Германии Марко Бушман заявил, что страна не будет выдавать Украине мужчин, уехавших в ФРГ от мобилизации на родине. Он объяснил, что сделать это не позволяет немецкое законодательство. При этом глава ведомства отметил, что он понимает действия украинских властей.