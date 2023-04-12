Названа страна, мешающая Евросоюзу поставить боеприпасы Киеву PAP: Франция заблокировала решение ЕС по закупке боеприпасов для Киева

Фото: US Army

Париж заблокировал решение Евросоюза на выделение денег на сумму €2 млрд для закупки боеприпасов для Украины из-за несогласия с механизмом их закупки в третьих странах для дальнейшей их передачи Киеву, пишет Польское агентство печати (PAP). Из этой суммы половина должна быть направлена на возмещение поставок боеприпасов со складов стран — членов ЕС, однако сейчас на этих складах недостаточно снарядов, поэтому появилось предложение о закупках за пределами ЕС, указывает издание.

Франция блокирует решение Евросоюза о финансировании поставок боеприпасов Украине. Она хочет среди прочего, чтобы рефинансирование было возможно не только в случае боеприпасов, но и ракет, даже в ситуации, когда Украина таких ракет не просит, — следует из текста материала.

Причиной, по которой Франция приняла решение о блокировке финансирования, источник назвал возможное лоббирование Парижем интересов своих оружейных предприятий.

Решение о финансировании Евросоюзом поставок боеприпасов на Украину было принято на мартовском саммите ЕС в Брюсселе. На эти цели предполагается выделить €2 млрд из Европейского фонда мира. Речь шла о поставках артиллерийских снарядов калибра 155 мм, которые производятся в Польше, Германии и Франции.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз при необходимости готов нарушать табу в поставках оружия, что заметно по поставкам летального военного оборудования на Украину. Он подчеркнул, что с начала СВО в Европейском союзе продемонстрировали, что понимают, сколько «поставлено на карту», и сейчас страны ЕС работают над поставками боеприпасов украинской стороне.