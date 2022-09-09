Названа страна, которая зимой будет голодать Экономист Клопенко: Украине зимой грозит голод из-за «зерновой сделки»

Фото: Dmytro Smolyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экономист Егор Клопенко заявил, что на фоне вывоза украинского продовольствия в рамках «зерновой сделки» страной, которая зимой столкнется с голодом, может оказаться сама Украина. Ей грозит глубокий продовольственный кризис, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

Клопенко напомнил, что долг Киева перед западными странами за полгода вырос на $70-100 млрд. Украина не способна расплатиться, поэтому, считает эксперт, Европа берет зерном. К продовольственному кризису ведет именно такой «бартер».

Европейцы молчат по поводу того, что зерно поступает не в Африку. На этот континент продовольствие поставит Россия, ожидающая рекордного урожая, уверен эксперт. В этой ситуации зимой не будут голодать в России, Африке, странах ЕС и на Ближнем Востоке, чего не скажешь об Украине, добавил Клопенко.

Ранее стало известно, что глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил: за первые три недели из портов Украины в рамках сделки вывезли более 650 тысяч тонн зерна. По словам министра, Турция надеется, что зерновая сделка поможет урегулировать ситуацию на Украине.