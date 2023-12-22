Названа страна, которая отказалась выдавать Киеву сбежавших от мобилизации Германия отказалась выдавать Украине прячущихся от мобилизации граждан

Германия не станет принуждать украинских беженцев нести военную службу на родине, заявил министр юстиции и защиты прав потребителей ФРГ Марко Бушман. По его словам, проблемы Киева, касающиеся мобилизации, не затронут мигрантов, проживающих на территории Германии, передает DPA.

Не случится так, что мы теперь будем принуждать людей вопреки их воле к исполнению воинской обязанности или к военной службе <...> Я не могу себе [это] представить, так как наша Конституция предусматривает, что никто из германских граждан вопреки их воле не должен нести службу, мы не можем принудить граждан других государств к этому, — заявил Бушман.

Власти Германии прилагают все возможные усилия, чтобы граждане Украины нашли работу в стране и перестали существовать лишь на пособия, добавил он. В связи с этим министр также выступил за упрощение процедуры приема на работу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главком ВСУ Валерий Залужный предложил мобилизовать еще около 450 тысяч граждан. Глава государства отметил, что попросил у военного больше аргументов в пользу подобного решения. При этом он не стал исключать такую возможность.