Названа страна, которая «добьет» оставшуюся без газа из России Европу FT: энергетический кризис в Норвегии «добьет» Европу, оставшуюся без газа из России

Норвегия в 2022 году столкнулась с энергетическим кризисом, который «добьет» Европу, оставшуюся без интенсивных поставок газа из России, заявил обозреватель Ричард Милн. В статье, опубликованной Financial Times, он отметил, что Норвегия оказалась в ситуации, когда следует ограничить экспорт электроэнергии.

Автор публикации подчеркнул, что Осло обладает залежами нефти и газа, однако сухая зима и весна привели к тому, что запасы воды в резервуарах на юге государства оказались на рекордно низком уровне. Правительство намерено принять ограничительные меры, чтобы дождаться заполнения резервуаров.

Это может стать проблемой для таких стран, как Германия, Нидерланды и Великобритания, которые на протяжении многих лет импортировали значительное количество электроэнергии из Норвегии по кабелям, — рассказал Милн.

Он считает, что на примере Норвегии можно судить о сложностях для Европы в приближающуюся зиму.

Ранее стало известно, что Великобритания приготовилась к массовым отключениям электричества в промышленности и домохозяйствах зимой. Власти допускают, что в условиях холодной зимы и сокращения импорта электроэнергии из Норвегии и Франции стране придется принять экстренные меры для экономии газа. Это может произойти в январе 2023 года и продлиться несколько дней.