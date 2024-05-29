Названа страна Евросоюза, которая не откажется от российской нефти Энергетик Юшков: Венгрия не откажется от российской нефти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Венгрия при нынешнем руководстве не откажется от российской нефти и не даст ввести общеевропейский запрет на покупку энергоресурса по нефтепроводу «Дружба», уверен ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что у Венгрии нет выхода к морю и любая другая альтернатива будет дороже для страны.

При нынешнем руководстве Венгрия не даст ввести общеевропейский запрет на покупку российской нефти по нефтепроводу «Дружба», потому что им это выгодно. Венгрия не имеет выхода к морю, любая другая альтернатива будет для нее дороже, — пояснил Юшков.

Эксперт отметил, что Венгрия не хочет снижать свое конкурентное преимущество и исходит из национальных интересов. Он напомнил, что в 2022 году власти страны уже выступали против шестого пакета антироссийских санкций, который предусматривал запрет на импорт российской нефти. Юшков выразил уверенность, что при премьер-министре Викторе Орбане государство сохранит свою позицию по данному вопросу.

Я думаю, венгры при Орбане останутся при нынешней позиции. Если власть поменяется, не исключено, что и они откажутся от российской нефти. Это будет удар по их экономике и отступление от национальных интересов, — заключил эксперт.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее заявил, что российскую экономику не смогут разрушить никакие западные санкции или эмбарго. По его словам, в итоге в проигрыше окажутся Соединенные Штаты и их сателлиты. Он подчеркнул, что Белый дом мало беспокоят экономические интересы европейских стран.