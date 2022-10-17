Названа страна Европы с самым критичным дефицитом газа Замгендиректора ФНЭБ Гривач назвал Болгарию страной с самым критичным дефицитом газа

Фото: Frank Hoermann / Sven Simon/Global Look Press

Газорегуляторный пункт

В самой критичной ситуации из-за дефицита голубого топлива оказалась Болгария, запасы этой европейской страны в подземных хранилищах газа (ПХГ) покрывают только 15% от годового спроса, рассказал в беседе с Lenta.ru заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач. Также, по его словам, в зоне высокого риска по этим показателям расположились Польша и Германия.

Думаю, что в целом у ЕС есть и будут проблемы. Наиболее тяжелую ситуацию мы ожидаем у стран, у которых есть комбинация негативных факторов, а именно — потеря значительных объемов импорта газа из России, небольшие мощности по хранению и слабый доступ к альтернативным поставкам, — подчеркнул аналитик.

По словам Гривача, основным аутсайдером среди европейских государств оказалась Болгария, эта страна стала одной из первых стран Европы, которые отказались от российского голубого топлива. Он подчеркнул, что ее запасы в ПХГ позволяют покрывать всего 15% годового спроса.

Также в зоне очень высокого риска находятся Польша и Германия. В то же время проблемы у одной из стран будут, как в эффекте домино, бить по остальным. Настоящее испытание для принципа солидарности в ЕС, — заключил Гривач.

Бывший народный депутат Верховной рады от Коммунистической партии Украины Спиридон Килинкаров ранее заявил, что массированные ракетные удары России по центрам управления и объектам критической инфраструктуры Украины в рамках специальной военной операции после диверсии украинских спецслужб на Крымском мосту могут обернуться для Киева еще более катастрофическими последствиями. Парламентарий предрек Украине блэкаут во время пиковой нагрузки на электросети во время холодов.