Названа страна ЕС, которая продолжила выдавать россиянам рабочие визы Германия продолжила выдавать национальные рабочие визы россиянам

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Германия продолжает выдавать национальные визы россиянам, которые планируют приехать в ФРГ с целью трудовой деятельности, заявила представитель МИД республики. Она отметила, что в период с октября по ноябрь таких разрешительных документов было выдано более 600, передает ТАСС.

Нужно ясно сказать: наши визовые отделы по-прежнему выдают визы, в том числе с целью начала работы в Германии. Например, в октябре-ноябре виз с целью трудовой деятельности было выдано более 600, — сказала представитель МИД ФРГ.

Она также подчеркнула, что ужесточение правил выдачи виз не означает, что россиянин, который «когда-либо в своей карьере работал на российский концерн или предприятие, подпавшие под санкции, не сможет больше получить визу». Дипломат отметила, что речь идет о том, представляет ли такой человек «угрозу» для Федеративной республики.

Ранее МИД ФРГ подтвердил, что работа в компании, оказавшейся под антироссийскими санкциями Евросоюза, может стать препятствием для получения национальной немецкой визы. Представитель внешнеполитического ведомства Германии отметил, что страны союза договорились о совместной линии в деле обработки заявлений от российских граждан на получение визы, на которую ориентируются визовые центры при обработке заявлений.

В сентябре АТОР назвала страны, переставшие принимать документы на туристические визы. Тогда стало известно, что Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды больше не принимают от россиян документы.