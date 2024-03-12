Названа страна, где впервые возбудили дело о нарушении санкций против РФ FT: первое дело о нарушении санкций против России возбудили в Швейцарии

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В Швейцарии по запросу генеральной прокуратуры возбуждено первое уголовное дело в связи с нарушением санкционного режима против России, передает Financial Times. Газета не назвала компанию, но сообщила, что ограничения пытались обойти при помощи дочерних компаний.

Как уточнила пресс-секретарь генерального прокурора Линда фон Бург, в инстанцию поступил запрос о еще одном деле по аналогичному нарушению в отношении другой компании, но его отклонили. Причиной было указано, что оно не настолько значимо, как первое. Однако сейчас насчитывается 49 различных дел по поводу возможного ухода от ограничений. По мнению партнера фирмы Eversheds Sutherland в Женеве Патрика Эберхардта, таким образом власти европейской страны хотят показать, что не потерпят никаких нарушений санкций, и назвал это поворотным моментом.

Швейцарские власти сигнализируют рынку о том, что не потерпят обхода через дочерние компании в таких местах, как Дубай, — пояснил он.

Ранее Европарламент одобрил закон о криминализации обхода санкций Европейского союза, на основании которого можно будет запустить процесс конфискации замороженных активов России. Законопроект включил в себя перечень нарушений и вариантов наказания.