Названа страна, через которую Германия вернет афганских беженцев на родину Bloomberg: ФРГ планирует вернуть афганских беженцев на родину через Узбекистан

Фото: Arghand/XinHua/Global Look Press

Германия обсуждает с Узбекистаном возможность вывоза на родину афганских беженцев, информирует Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, делегация немецких чиновников ездила в конце мая в Ташкент. Они выполняли поручение министра внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер по обсуждению «миграционного и депортационного пакта».

Согласно предложенному плану, правительство Узбекистана примет ограниченное число афганских просителей убежища, которым было отказано и депортировано из Германии, а затем отправит их дальше в соседний Афганистан с помощью частной авиакомпании, предлагающей рейсы в Кабул, — говорится в статье.

Такое решение позволит Германии избежать переговоров с движением «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Узбекские власти изучают предложение Берлина и хотят, чтобы договоренность включала «двусторонние положения», которые позволяют легальную миграцию «квалифицированных работников» из республики в ФРГ.

Ранее Чехия придумала способ избавиться от украинских беженцев. Страна намерена оплатить их возвращение в рамках пилотного проекта, согласно которому гражданам Украины оплатят билеты. Речь идет о 400 беженцах и 30 пациентах. Последним Чехия намерена организовать санитарный транспорт.