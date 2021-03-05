Названа стоимость платной прививки от коронавируса на Украине

https://static.news.ru/photo/e2c7065c-7dba-11eb-814d-96000091f725_660.jpg Фото: Mohamed Shokry/dpa/Global Look Press

Стоимость вакцинации от коронавирусной инфекции после выхода препарата на свободный рынок составит от 300 до 1200 гривен (800–3200 рублей). Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Часть препаратов может быть продана частным компаниям, когда вакцины против коронавируса будут массово распространены в республике. Это процесс затягивается из-за сверхвысокого спроса со стороны государств.

Производители быстро разворачивают мощности, за несколько месяцев конкуренция будет очень высока. Это сбалансирует рынок, — пояснил премьер.

Он рассказал, что после вакцинации граждан из групп риска у украинцев появится возможность прививаться без очереди. Шмыгаль заверил, что власти подумают над тем, как распределить вакцину: кому из молодых, здоровых людей достанется препарат, сообщает «Фокус».

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заверил, что вакцина от коронавирусной инфекции на Украине появится до конца лета. Столь длительный срок связан с тем, что у производителей катастрофически не хватает мощностей для производства препаратов, везде срываются поставки, пишет «Интерфакс».

Всего на Украине коронавирусная инфекция была выявлена у 1,3 млн человек. Премьер Шмыгаль не исключил, что в стране может быть введён тотальный карантин в случае ухудшения ситуации, поскольку началась третья волна инфекции и число заболевших неуклонно растёт, сообщала «Страна».

Как писал NEWS.ru, российская вакцина от коронавируса «Спутник V» ни при каких обстоятельствах не будет зарегистрирована на Украине, заявил глава Минздрава страны Максим Степанов, выступая в Верховной раде.