Названа возможная мишень Запада после гибели Раиси Политолог Марков: Запад может попытаться нанести удар по Орбану

Фото: Meng Dingbo/XinHua/Global Look Press

Виктор Орбан

После гибели президента Ирана Ибрахима Раиси Запад может попытаться нанести удар по премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, считает политолог Сергей Марков. В разговоре с NEWS.ru эксперт напомнил, что до этого были попытки покушений на президента Сербии Александра Вучича и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда, а также госпереворота в Турции.

Конечно, Запад может попытаться нанести удар по Орбану. Была попытка покушения на Вучича, видимо, была попытка покушения на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда, странная история с попыткой госпереворота в Турции, — пояснил Марков.

По словам политолога, эти события стоит связывать не с Россией, а с непослушанием стран Вашингтону. Как уточнил эксперт, это не геополитическое противостояние Запада с РФ, а в целом борьба США со всеми своими противниками.

Все поражены, что в течение месяца такие удары наносились по противникам Вашингтона. Никто не верит в такие случайные совпадения. Поэтому Орбану, руководству ОАЭ стоит повысить уровень своей безопасности, — заключил Марков.

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий ранее заявил, что гибель Раиси, покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и наследного принца Саудовской Аравии складываются в цепочку трагических совпадений. По его словам, при расследовании этих происшествий нельзя исключать ни одну из версий. Он назвал огромной трагедией крушение вертолета, на борту которого находилась делегация во главе с президентом Ирана.