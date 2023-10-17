Названа сфера, в которой необходимо укрепить сотрудничество РФ и Венгрии Политолог Кортунов: РФ и Венгрия могут укрепить сотрудничество в фармацевтике

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия и Венгрия могут усилить сотрудничество по тем направлениям экономики, которые пока не затронуты европейскими санкциями, например, в сфере фармацевтики, рассказал NEWS.ru политолог Андрей Кортунов. Он напомнил, что Венгрия как член ЕС и НАТО вынуждена выполнять решения по санкциям, которые принимаются коллективным Западом.

Эта ситуации отражается на динамике российско-венгерской торговли. В частности, это касается поставок нефти и газа из РФ, отмечает политолог. По его словам, Венгрия борется за исключение из правил и отсрочку выполнения решений ЕС, а также старается минимизировать последствия для торговли и инвестиционной деятельности.

Есть несколько секторов экономики, где пока что существенно не затронуты санкционные решения, например, фармацевтика, где практически нет ограничений. Здесь у Венгрии есть задел, который можно использовать, есть и другие направления, по которым нужно вести работу, — указал политолог.

При этом он напомнил, что часть решений по торговле между Россией и Венгрией принимается не в Будапеште, а в Брюсселе. Поэтому, как отмечает Кортунов, проблема сотрудничества будет и дальше присутствовать в двухсторонних отношениях этих государств.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что отношения Венгрии и России очень много потеряли из-за специальной военной операции на Украине и санкций. При этом он отметил, что Будапешт старается спасти все, что можно.