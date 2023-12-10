Названа самая несчастная страна Евросоюза Евростат: Болгария оказалась самой несчастной страной ЕС

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Болгария является самой несчастной страной, входящей в состав Евросоюза (ЕС), сообщило The Independent по итогам исследования европейского статистического агентства Евростат. Аналитики отметили, что болгары оценили общее удовлетворение жизнью менее чем на шесть баллов из десяти.

Немцы также оказались не слишком довольны жизнью, оценив ее на 6,5 баллов. При этом часть из них пожаловалась на тревогу и апатию. Согласно исследованию, самые счастливые люди живут в Австрии, они оценили уровень своего удовлетворения на восемь балов.

Ранее Институт социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ представил рейтинг наиболее безопасных городов страны. Так, самая благоприятная социальная обстановка, в которой комфортно жить и работать, складывается в Грозном, Владикавказе и Набережных Челнах.

До этого аналитики сервиса «Работа.ру» провели опрос среди жителей России, чтобы выяснить, какие города признаны лучшими для жизни зимой. Согласно результатам исследования, первое место в рейтинге занял Сочи, набравший 45% голосов респондентов. Второе место занял Краснодар, третье место разделили Пятигорск и Минеральные Воды. Россияне признались, что их привлекает отсутствие снега и теплый климат в этих городах.