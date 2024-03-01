Названа присоединившаяся к антироссийским санкциям Евросоюза страна Швейцария присоединилась к 13-му пакету антироссийских санкций Евросоюза

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Федеральный совет Швейцарии сообщил о присоединении к ограничительным мерам Европейского союза, которые содержатся в 13-м пакете санкций против России. На правительственном портале страны указано, что рестрикции вступают в силу в пятницу, 1 марта 2024 года.

29 февраля 2024 года федеральный департамент экономики, образования и исследований, ответственный за санкции, принял новые меры против России. <...> Швейцария присоединяется к 13-му пакету санкций Евросоюза, — говорится в сообщении.

Ранее Евросоюз утвердил 13-й пакет санкций против России, в рамках которого ввел ограничительные меры в отношении 106 физических и 88 юридических лиц. При этом бывший государственный секретарь МИД Франции по делам Европы Пьер Лелуш отмечал, что политика санкций Евросоюза против России скомпрометирована и потерпела сокрушительный провал. Он допустил, что все дело в неспособности Европы перейти к военной экономике.

Тем временем депутат Европарламента от Чехии Томаш Здеховски рассказал, что Евросоюз примет 14-й пакет санкций против России до выборов в ЕП. По его словам, ЕС и дальше намерен вводить все новые ограничения, несмотря на то что они негативно отражаются на странах объединения.