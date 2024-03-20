Названа причина закрытия украинского сайта со «спонсорами войны» На Украине решили закрыть сайт со списком «спонсоров войны»

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Министерство юстиции Украины приняло решение о закрытии сайта со списком компаний, которые Киев называл «международными спонсорами войны», сообщает РБК. Уточняется, что реестром занималось антикоррупционное агентство, а в сам список попало множество крупных иностранных компаний, таких как Mars, Unilever и Auchan.

По данным агентства, причиной закрытия интернет-ресурса стало отсутствие четкой нормативной базы — публичное размещение списка от имени властей Украины без урегулирования по линии законодательного уровня неприемлемо, считают в министерстве. Уточняется, что при попытке перехода на сайт будет происходить переадресация на портал, где содержится перечень государственных санкций.

При этом глава Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Украины Виктор Павлущик заявил, что речь идет только о приостановке работы сайта. Однако он также указал на необходимость нормирования процесса внесения компаний в список «спонсоров войны». По его словам, НАПК на протяжении двух лет самостоятельно выносил решения о том, кто должен попасть в данный перечень.

Ранее власти Украины запретили компаниям из списка «международных спонсоров войны» поставлять свою продукцию для нужд ВСУ. При этом подчеркивается, что речь идет не только о самих поставщиках, но и об их товарах.