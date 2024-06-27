Названа причина возврата сотни тысяч украинцев в зону боевых действий Депутат Ткаченко: более 100 тысяч украинцев вернулись в зону СВО для экономии

Фото: МО Украины

Свыше 100 тысяч граждан Украины приняли решение вернуться к себе домой в зону боевых действий, заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Максим Ткаченко. По его словам, жители соответствующих районов не могут позволить себе аренду другого жилья, передает украинское издание «Страна.ua».

Главной причиной является отсутствие бесплатного жилья от государства, приемлемого для нормальных условий проживания, — сказал Ткаченко.

По его словам, число вернувшихся граждан оценивается в диапазоне от 100 до 13 тысяч. В основном это женщины и пенсионеры, иногда возвращаются целые семьи. Парламентарий отметил, что зачастую жилье переселенцам за 10-15 тысяч гривен сдают украинцы, уехавшие за границу и получающие там компенсацию.

Ранее украинские СМИ сообщали, что серия взрывов произошла на территории Киева. Взрывы прогремели на фоне объявленной воздушной тревоги в украинской столице. Местные власти информацию не комментировали.

До этого взрывы произошли 25 июня в Харькове на востоке Украины. Подробности не приводились. Эту информацию подтвердил мэр города Игорь Терехов. Он добавил, что власти выясняют, где именно они произошли. Позже он проинформировал жителей Харькова еще об одном взрыве. В Харьковской области, как и на территории всей Украины, была объявлена воздушная тревога.